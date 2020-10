TRIBUNALE

ROVIGO Una nuova condanna per spaccio, l'ennesima, per il 36enne marocchino Abdeljalil El Banani, Stefano per i tanti e affezionati clienti che si rifornivano da lui di cocaina, residente prima a Lusia, poi a Villanova del Ghebbo, infine a Codigoro e ora in carcere, che ieri è stato condannato dal Collegio a 2 anni, senza la sospensione condizionale, per una serie di ulteriori cessioni, circa 200, dal gennaio 2015 al giugno 2016, a Fratta e Lusia, un paio a settimana alla stessa persona, per corrispettivi pari a 100 o 200 euro. Insieme a lui condannati, a pene inferioriperché minori erano le cessioni contestate e diversa la droga spacciata, hashish e marijuana, il 38enne Harouna Haruna, originario del Niger e residente a Rovigo, a 10 mesi, pena sospesa, il 30enne rodigino Enrico Padovani a 9 mesi e il 46enne badiese Mirco Pretato a 6 mesi e 10 giorni, con sospensione condizionale.

Il processo scaturisce da un filone di una vasta indagine della Squadra mobile di Rovigo, che aveva mappato lo spaccio in provincia, oltre che a Fratta e Lusia, anche a Lendinara e Badia, nonché nel capoluogo, con le cessioni avvenute, in particolare, nei giardini delle Due torri e lungo la ciclabile Baden Powell. Lo scorso gennaio El Banani è stato condannato in abbreviato, in continuazione con altre due precedenti condanne, sempre per spaccio, a un totale complessivo di 8 anni e 2 mesi. Arrestato dai carabinieri nel luglio del 2016, dopo che insieme a un connazionale aveva forzato un posto di blocco al casello autostradale di Villamarzana, cercando di disfarsi di 55 grammi di cocaina, era finito ai domiciliari a Lusia, poi in carcere dopo il nuovo arresto con l'operazione Taraqua. Nell'aprile 2017 gli era stata applicata la misura dell'obbligo di dimora ed El Banani per due anni non solo è rimasto a piede libero, ma si è trasferito a Codigoro, dove ha continuato a lavorare, almeno secondo la Mobile, che il 5 marzo dello scorso l'ha arrestato ancora.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA