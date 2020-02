MOSTRE

ROVIGO Verrà inaugurata domani alle 18, in Pescheria Nuova, l'esposizione In3pidi, a cura di Artproject, del direttore artistico Claudio Biondani. «Questa rassegna, apre gli eventi artistici da noi organizzati in Polesine nel 2020 - spiega Biondani - la mostra accomuna tre artisti che si esprimono per lo più con la pittura astratta, con qualche rara eccezione che si rifà ancora al figurativo». Il primo è il senese Alessandro Grazi, pittore, scultore e grafico che parte da uno sguardo alla cosiddetta street art in cui inserisce dei temi sociali. Ha esposto in più Paesi, con all'attivo una mostra a New York. Il secondo artista è Alessandro Priolo, di origine calabrese, ma trapiantato a Padova: la sua arte è giovane, ha creato un movimento che si chiama Pentastrattismo, lavora la tela con colori molto caldi e usa molta matericità. Il terzo artista è Pierfrancesco Rosada, residente in provincia di Padova. Ama i colori più tenui, le figure a volte sembrano dei fantasmi, usa pochi colori come il bianco, il nero e il rosso.

La rassegna ha il patrocinio del Comune e la collaborazione del gruppo Il Manegium di Fratta con l'associazione Viva Rovigo. Resterà aperta fino al 1. marzo ogni giorno dalle 16.30 alle 19.30.

M.Sca.

