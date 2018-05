Una mostra da ascoltare: successo per Malaguti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAGrande successo in città per JustjazzShots, la mostra delle opere di Nicola Malaguti, fotografo mantovano, che da oltre 35 anni racconta il mondo del Jazz immortalando artisti del calibro di Miles Davis, Chet Baker, Clarcke Terry e George Benson. L'allestimento proposto in sala Cordella dalla Pro Loco in collaborazione con palazzo Tassoni e Casina Badoer di Mazzorno Sinistro, con il patrocinio del conservatorio Buzzolla e del Foto Club Adria, ha entusiasmato i visitatori appassionati di fotografia e di jazz giunti anche da fuori...