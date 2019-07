Una lunga scia di sangue in Polesine Tre ventenni morti in pochi giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRADE DI SANGUEROVIGO Un'estate tragica in provincia di Rovigo sul fronte degli incidenti mortali. Anche per la giovane età delle ultime tre vite che si sono spezzate in Polesine. Marco Brunello, di Occhiobello, spentosi ieri notte sulla Statale 16, era sul limitare dei 20 anni, non ancora compiuti.I PRECEDENTIMa solo qualche mese in più aveva anche Nicola Paganin (nella foto), di Rosolina, al quale è risultato fatale lo scontro con una Citroen C3 alle 3.30 dello scorso 30 giugno, all'incrocio di Volto sulla Romea, mentre si trovava in...