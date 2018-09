Una giungla nella casa abbandonata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAROVIGO In via Portello, dopo il condominio dipinto di verde menta, c'è una palazzina romanticamente cadente, ma che in tempi di caccia alla zanzara e all'erba incolta, rischia di offrire riparo a sciami di insetti responsabili della trasmissione del virus West Nile. Non tanto le stanze vuote da tempo dello stabile abbandonato da anni, quanto il suo giardino, che si affaccia sul retro del Multipiano, lungo la pista ciclabile quasi all'altezza del sottopasso della circonvallazione, sempre umido, che porta all'isola verde della...