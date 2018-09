Una giornata a parco Langer a sostegno del futuro dell'area

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOROVIGO Viviamo Parco Langer torna oggi con la settima edizione, abbinata quest'anno alla prima festa Orto delle farfalle. Il doppio evento è promosso da associazioni ambientaliste e comitati cittadini per la tutela dell'area verde e del bosco, nel ricordo dell'ambientalista Alexander Langer. La manifestazione inizierà alle 10.30 con i dibattito Parco Langer: un sito per aggregare una parte di Rovigo in dispersione, e proseguirà nel pomeriggio con tre appuntamenti. Il primo, alle 16, sarà la visita guidata con i volontari del...