Una sfida a distanza per i podisti polesani. Nasce la Coronavirus race, un'idea di Nicola Lunardi. L'atleta è originario della provincia di Padova, ma da anni è in forza alla Salcus Santa Maria Maddalena. Lunardi spiega il meccanismo della competizione: «In relazione al proprio personal best effettuato negli ultimi sei mesi sui 5000, oppure il miglior risultato del trofeo Otto comuni, verrà calcolato il tempo al km e aggiustato alla tacca dei cinque secondi successivi. Con scadenze settimanali si dovranno effettuare delle prove sugli 800, 1500, 3000 e 5000 metri, e in relazione al proprio personal best verrà calcolata la differenza che a sua volta determinerà una classifica. La graduatoria assegnerà due punti al più basso e via via fino al più alto. Alle fine delle quattro prove verrà determinato il vincitore». Gli atleti rispetteranno le disposizioni ministeriali, le distanze di sicurezza e le ordinanze regionali. Una corsa contro se stessi, per infrangere nuovi record: «Il bello di questa competizione è che più si aumenta il proprio risultato, più punti si prendono a prescindere dal livello dell'atleta. Inoltre, per quattro settimane ci saranno stimoli e motivazioni, che nel mondo agonistico sono il sale del gioco», fa sapere il promotore. Tra i 31 sportivi che hanno aderito alla Coronavirus race ci sono alfieri della Salcus Santa Maria Maddalena, altri dell'Avis Taglio di Po e dei Podisti Adria. «Nessuna quota per l'iscrizione - ricorda Lunardi - e al vincitore e alla consorte sarà offerta una pizza». Le distanze su cui misurarsi sono le seguenti: 800 metri entro domenica 10, 1500 metri con scadenza il 17, 3000 entro il 24 e poi il gran finale, 5mila metri entro domenica 31.

Alessandro Garbo

