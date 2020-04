Naturis è nata come progetto di corporate venturing (un'azienda di medie-grandi dimensioni realizza un investimento con un'impresa più piccola per avere accesso alle innovazioni sviluppate da questa) tra il Gruppo F&P, noto per il marchio Riso Gallo, e l'azienda Puccinelli, produttore nel Rodigino di vegetali disidratati. Negli anni 80 Riso Gallo aveva sviluppato la tecnologia del riso cotto in 5 minuti senza avere risorse umane da dedicare alla ricerca e allo sviluppo di questa linea di prodotti. Le trovò incontrando Mario Gehring, tecnologo alimentare che per la Puccinelli stava esplorando le potenzialità della disidratazione dei prodotti vegetali. Da allora Naturis è cresciuta sia in termini di fatturato (circa 12 milioni l'anno) sia di occupati (oggi una trentina di dipendenti). E soprattutto ha ampliato la gamma: al riso a rapida cottura, che resta il principale prodotto, ha affiancato anche altri cereali (orzo, farro, avena, kamut), e più di recente i legumi (piselli, fagioli, fave, ceci) e le relative farine. Questo ha permesso negli anni di sviluppare l'azienda orientando le vendite verso i mercati esteri, e privilegiando relazioni con produttori industriali di alimenti e distributori specializzati. Della storia e dell'evoluzione di Naturis fanno parte anche le diverse certificazioni internazionali ottenute dall'azienda rodigina oltre alla certificazione islamica Halal Italia, quella Kasher per il mercato ebraico, la biologica e quella vegana.

Nicola Astolfi

