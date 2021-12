ADRIA

(G.Fra.) «Dobbiamo ricostruire i valori che sono alla base della comunità umana, spesso ritenuti desueti, se non addirittura calpestati. Per fortuna in giro ci sono tante brave persone come questa band, che sanno lanciare messaggi mirati e possono tentare di ridestare e stimolare nuove volontà verso le giuste mete. Credo che la sintonia nei valori in questi ambiti sia fondamentale. Tra Ail e voi, con la vostra musica ed amore, questi valori sono sempre esistiti e la gente lo percepisce ogni volta».

Lo ha sottolineato dal palco del teatro comunale la presidente Ail, Laura Cassetta durante lo spettacolo La ricerca è felicità versione 3.0. Sul palco la band composta da Luigi Buggio, Cristiano Roccato, Luca Bellan ed Enrico Moscardi con la partecipazione di Marzia Lucchetta, Tony Sette ed Enrico Zanforlin alla presenza di circa 450 spettatori che, con una piccola donazione a sostegno delle attività Ail, hanno assistito allo spettacolo. L'esibizione della band a favore di Ail ha suggellato la lunga collaborazione nata dai tempi della precedente presidenza, dei coniugi Silvano e Marilena Bellato, confermando le capacità ed il lavoro svolto e le motivazioni che animano decine di volontari e sostenitori di Ail.

La band ha coinvolto, oltre al pubblico, anche il sindaco Omar Barbierato. Da musicista, si esibito in alcuni brani. Sul palcoscenico Cassetta ha invitato anche Mauro Giuriolo presidente di Bancadria Colli Euganei, sponsor primario della serata, e Letizia Guerra, presidente della locale Pro Loco, che ha gestito le prenotazione posti e la distribuzione dei tagliandi. A loro, al sindaco e alla band, Cassetta ha consegnato una targa.

