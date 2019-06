Una donna resta vittima del grande caldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVILLADOSE Stava aspettando a casa degli ospiti per festeggiare il suo compleanno, ma quando sono arrivati, l'hanno trovata a terra esanime. È quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in via Zona industriale a Villadose. La vittima è Maria Tupita, una donna di origine romena che faceva la badante per un'anziana del posto e che ieri aveva compiuto 63 anni. È stata colpita da un arresto cardiaco e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Le autorità intervenute sul posto non escludono che il decesso possa essere...