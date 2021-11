Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROVIGO Un'opportunità per ridurre l'inquinamento atmosferico in città aumentando la pedonalizzazione e la ciclabilità. Con questo spirito, dopo la prima edizione che si è svolta a inizio ottobre, torna oggi l'appuntamento con la Domenica ecologica che non solo prevede lo stop al traffico nel centro cittadino, ma propone anche iniziative volte a rendere i cittadini più consapevoli delle tematiche ambientali più attuali.La...