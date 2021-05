Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRESPINO(M. Ten.) Appuntamento in riva al Po domattina per i volontari che prendono parte alle operazioni di pulizia dell'area golenale. La Giornata ecologica è stata indetta dalla Pro loco del presidente Vittorino Bordin con l'intento di raccogliere i rifiuti abbandonati nell'area attrezzata dal gruppo Approdo Fetonte e prepararla ad accogliere i visitatori che, nei prossimi mesi estivi, sceglieranno di trascorrere qualche ora in riva al...