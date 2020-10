LA DENUNCIA

ROVIGO Sporcizia e degrado nell'area vicino la tangenziale vicino l'incrocio tra via Fermi e via Concilio Vaticano. A denunciarlo è il consigliere di minoranza Antonio Rossini. «Ramaglie, masserizie, materassi e altro, malgrado le segnalazioni dei residenti, continuano a rimanere abbandonati in piena vista - afferma Rossini - si parla tanto di raccolta differenziata e non si gira la testa per risolvere questa problematica che ogni giorno si aggrava. Non è possibile che Ecoambiente e il Comune non intervengano tempestivamente per togliere questi rifiuti lasciati da degli incivili a cielo aperto, dove altri incivili, vedendo che nessuno interviene, si sentono legittimati a continuano a gettare immondizia come se fosse una nuova discarica, il degrado chiama degrado».

Il consigliere comunale ha chiesto all'assessore all'Ambiente Dina Merlo e al direttore tecnico di Ecoambiente Valerio Frazzarin di «intervenire subito a fare bonificare l'area in via Fermi, vicino la tangenziale e l'incrocio con via Concilio Vaticano, dalla spazzatura di ogni genere abbandonata, ramaglie comprese».

Una situazione di degrado che secondo quanti riporta Rossini, persiste ormai da tempo e che dunque va al più presto risolta con un intervento immediato del Comune e di Ecoambiente.

R.Mer.

