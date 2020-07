LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Al via i cantieri per il rifacimento delle strade della città e delle frazioni. Partiranno a breve i tanto attesi interventi di asfaltatura per la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle strade dissestate da buche e dislivelli. Ad annunciare i cantieri estivi, l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto. Si tratta di interventi che rientrano nell'accordo-quadro biennale di Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, per un importo complessivo di 400mila euro e una durata di circa 120 giorni.

STRADE DA BONIFICARE

Tempi brevi anche per l'avvio dei lavori di Risanamento e riqualificazione delle infrastrutture viarie del territorio comunale, interventi dal valore di circa 50mila euro. Si tratta, in particolare, di interventi sulle strade per la chiusura delle buche, la sistemazione di cordonate e caditoie. Prevista, inoltre, la pulizia di canali di scolo delle acque. La durata prevista per il termine degli interventi è di 40 giorni.

I CANTIERI

Le vie interessate dai lavori saranno via Mazzini, viale tre Martiri (incrocio con via De Polzer), viale della Pace (dal semaforo all'incrocio di via Gramsci fino alla rotatoria di viale tre Martiri), viale Porta Adige, ossia da via Zuccherificio alla rotatoria di via Merlin. Lavori anche lungo il tratto finale di via Casalveghe a completamento delle asfaltatura di Acquevenete, fino all'ingresso del cimitero.

MARDIMAGO

Cantieri per la sistemazione di strade e marciapiedi anche in via Custoza, nella frazione di Mardimago, in particolare nel tratto di marciapiedi tra la scuola materna e quella elementare. Prossimi anche gli interventi di rifacimento dei marciapiedi lungo corso del Popolo, che inizieranno a fine mese, e di via Gramsci, programmati dopo Ferragosto.

INTERVENTI NEL SOTTOFONDO

Sulle sedi stradali con maggiori segni di usura e cedimenti, l'assessore ai Lavori Pubblici Favaretto ha spiegato che verranno effettuati interventi localizzati di risanamento profondo del corpo stradale, consistente nella rimozione sia delle sovrastrutture bituminose deteriorate che della fondazione sottostante.

TAPPETO D'USURA

Per quanto riguarda, invece, le sedi stradali deteriorate dall'usura della pavimentazione bituminosa, è stato preventivato un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore di 3 o 4 centimetri, «compresso, ancorato e con emulsione bituminosa», precisa l'amministratore di Palazzo Nodari. Il degrado dunque delle strade rodigine, da anni rese difficilmente percorribili dal cattivo stato di manutenzione, in quanto costellate da buche e dislivelli, verrà finalmente risolto grazie agli interventi che verranno messi in atto già a partire dai prossimi giorni.

PIANO DI INTERVENTI

«Finalmente ha detto Favaretto -, partiamo con una serie di interventi su spazio pubblico, per riorganizzare e sistemare strade e marciapiedi di diverse vie cittadine e delle frazioni, avviando un percorso per una città più ordinata e sicura». Entro la fine di ottobre i cantieri elencati saranno dunque conclusi con il risultato di una città più sicura anche per pedoni e biciclette.

PIANO DEL TRAFFICO

Per l'autunno il Comune ha anche annunciato il tanto atteso arrivo del nuovo Piano del traffico con il potenziamento delle piste ciclabili e la realizzazione di una nuova viabilità in grado di ridurre notevolmente il movimento di mezzi a motore nel cuore della città. Tra le ipotesi al vaglio, la chiusura parziale di corso del Popolo e l'introduzione della Ztl nell'area del Duomo.

E-BIKE E MONOPATTINI

Sempre a settembre, palazzo Nodari emanerà anche il Piano della mobilità lenta, particolarmente richiesto, in queste ultime settimane, dai cittadini che hanno acquistato monopattini e bici elettriche, sfruttando il bonus governativo. A preoccupare però l'assessore alla Viabilità Favaretto pare siano proprio i monopattini elettrici: «Mezzi - ha detto - comparabili ai veicoli per velocità e pericolosità, che necessitano di regole di circolazione chiare e rigide».

Roberta Merlin

