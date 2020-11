L'ALLARME

TAGLIO DI PO Dopo la scuola elementare del plesso Stella di via San Marco, il coronavirus è entrato anche alla scuola media Maestri di via Manzoni e una classe di 19 alunni più 5 docenti, da ieri mattina è isolamento preventivo in attesa che l'Ufficio Igiene dell'Ulss 5 di Rovigo decida quando effettuare il tampone per verificare la positività o meno.

SCATTATA LA PROCEDURA

Lunedì 2 un alunno, che in famiglia era a contatto con la sorella positiva da Covid-19, aveva avvisato la scuola circa la situazione familiare ed è rimasto a casa; martedì si è sottoposto a tampone e mercoledì è stata avvisata la sua famiglia della positività.

La dirigente dell'istituto comprensivo, Antonella Flori, essendo stata avvisata della positività dell'alunno, consapevole della gravità della situazione, ha immediatamente deciso di mettere in quarantena la classe e i docenti che hanno avuto contatto con l'alunno e subito dopo ha avvisato il sindaco, Francesco Siviero, perché intervenisse avvisando il Sist (Servizio Igiene e sanità pubblica) dell'Ulss 5 e il direttore generale Antonio Compostella, per comunicare il fatto e sollecitare il tampone agli alunni e ai docenti coinvolti.

IL SINDACO

«Subito mi sono adoperato per segnalare all'Ufficio Igiene e al direttore generale Compostella quanto avvenuto alla nostra scuola media - spiega il sindaco Siviero - e siamo in attesa della chiamata programmata per effettuare il tampone che ancora (alle 17 di ieri pomeriggio, ndr. non è stata effettuata. Domattina (oggi per chi legge, ndr), se l'Ulss non avrà ancora deciso la chiamata della scolaresca e dei cinque docenti per effettuare il tampone, solleciterò nuovamente il direttore generale anche perché in passato la chiamata mi è sempre stata confermata nell'arco di 24 ore. Le famiglie degli alunni e gli stessi docenti, sono in forte trepidazione».

AVVISO ALLE FAMIGLIE

Non appena il Sist comunicherà alla scuola il giorno e l'ora stabiliti per i tamponi, «a segreteria dell'istituto comprensivo - ha detto il dirigente vicario Mario Marafante - attraverso il registro elettronico informerà sia le famiglie degli alunni che gli stessi docenti. Si spera che questo avvenga in tempi rapidissimi a beneficio sia degli interessati che degli alunni non solo della scuola media, ma anche di quelli della scuola elementare Pascoli che si trova in un plesso comunicante, nello stesso edificio».

Giannino Dian

