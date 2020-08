URBANISTICA

ROVIGO La città dei vuoti urbani che non sa più come gestirli e cosa farsene. Secondo un recente intervento in terza commissione Urbanistica dell'ingegnere Alessio Pipinato, discutendo del Piano degli interventi per programmare lo sviluppo della città, «c'è una quantità indefinita di vuoti urbani». Dall'ex questura all'ex caserma dei vigili del fuoco di via Donatoni, all'ex Genio civile di piazza della Repubblica, all'ex Catasto di corso del Popolo alle due ex Banca d'Italia in via Mazzini e via Piva, il capoluogo è costellato da edifici molto grandi che sono stati abbandonati e per i quali non è stato previsto alcun futuro.

Di ipotesi sul loro riutilizzo ne sono circolate parecchie, visto che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria in cui le distanze impongono spazi elevati, c'è l'esigenza di ampliare uffici o scuole, ma tutti questi palazzi, per un motivo o l'altro, sono inutilizzabili. Il tribunale di via Verdi è diventato troppo piccolo per le esigenze, da anni si susseguono ipotesi e non si riesce a trovare un sostituto. Gli istituti scolastici, per ovviare al problema delle classi pollaio, hanno bisogno di più aule entro settembre e nessun edificio vuoto è utilizzabile senza lunghi e onerosi lavori di manutenzione.

L'OPINIONE

Giorgia Businaro, consigliere comunale e presidente della commissione Urbanistica, è laureata proprio in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il territorio all'università Iuav di Venezia. «Quello dei vuoti urbani, dei grandi spazi abbandonati o sotto utilizzati, edificati o meno, è un tema che interessa tutte le città contemporanee grandi e piccole, Rovigo non fa eccezione. Un importante convegno chiamato Empty spaces, promosso lo scorso anno dall'Ordine degli ingegneri di Rovigo che, in collaborazione con l'Ordine degli architetti, ha permesso di realizzare un censimento di tutti quegli edifici e quelle aree urbane rimasti negli anni vuoti e abbandonati: oltre 600mila metri cubi di edifici inutilizzati, per più di 56 ettari di superficie territoriale in disuso o abbandono. Uno strumento di grandissima utilità che i due Ordini hanno voluto mettere a disposizione della città».

La consigliere sottolinea che «pur rendendomi conto delle difficoltà che comporta lavorare su questo tipo di spazi, credo che i vuoti urbani possano rappresentare una grande opportunità per ripensare intere porzioni di città, restituendo significati e funzioni e definendo nuove linee di sviluppo. Sono molti gli esempi di città, anche vicine a noi, che hanno saputo sfruttare abilmente opportunità di finanziamento e strumenti di contrattazione pubblico-privato per rigenerare collettivamente ambiti urbani degradati».

L'amministrazione Gaffeo sta cercando di cambiare rotta e di avviare un percorso di rigenerazione degli spazi vuoti. Come per il Maddalena, che entro i prossimi tre anni è destinato a diventare un centro amministrativo polifunzionale o l'ex liceo Celio, che da ottobre ospiterà l'Innovation center, l'obiettivo è riempirli e questo potrà avvenire grazie agli incontri con la cittadinanza per stilare insieme il Piano degli interventi. «La normativa consente ampi margini di flessibilità e diverse possibilità: occorre, da parte dell'ente pubblico, visione strategica di lungo periodo, fantasia e coraggio. In quest'ottica, quello che si apre per Rovigo con l'avvio dell'iter per l'adozione del nuovo Piano degli interventi è un periodo ricco di opportunità e incredibilmente stimolante sul piano della programmazione della città del futuro».

