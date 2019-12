Una ciclabile dalla Tassina verso il polo natatorio

SERVIZI

ROVIGO Fratelli d'Italia punta sulla ciclabile per collegare la Tassina al polo natatorio. «Ho fatto protocollare al Comune una interrogazione con la quale proponiamo un progetto di interesse per tutta la città - spiega il consigliere Mattia Moretto - si è parlato a lungo, soprattutto in campagna elettorale, della sicurezza dei ciclisti, a rischio nel tentare di raggiungere la piscina. Sicurezza che ora, appunto, non c'è, ma abbiamo una soluzione: un collegamento da via Vittorio Veneto che arrivi al polo natatorio da dietro, lungo lo Scolo Valdentro. Andrebbe a rispondere in maniera importante a una esigenza di tutti e riqualificherebbe un'area demaniale già in carico al Consorzio di bonifica, che passa vicino alla ciclabile di via Forlanini. Si capisce come potrebbe essere importante anche in una ottica futura di mobilità sostenibile circolare. Abbiamo parlato in via informale e interlocutoria con il Consorzio e ci hanno risposto positivamente per quanto riguarda la fattibilità dell'opera».

Il progetto era già stato presentato nelle scorse settimane dal compagno di partito Matteo Silvestri, che ha voluto rimarcare che «Fratelli d'Italia vuole essere partecipe e propositiva nei confronti dell'amministrazione, non vogliamo criticare, ma dare risposte. Questa è una proposta utilissima».

A.Luc.

