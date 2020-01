CIRCOLAZIONE

ROVIGO Non c'è pace per gli automobilisti della città. Dopo qualche giorno di tregua, da oggi si ampliano ancora in vigore i blocchi del traffico: oltre ai divieti di circolazione dei mezzi a benzina più vecchi (Euro 0 e 1) e a gasolio fino a Euro 3, ora tocca anche ai diesel Euro 4. L'aria in centro, secondo le ultime rilevazioni dell' Arpav, è da cinque giorni irrespirabile per l'alta concentrazione di polveri sottili, pericolose per la salute, in particolare, di anziani e bambini. La bassa pressione di questi giorni ha fatto nuovamente schizzare in alto il valore del Pm10, in queste ultime ore, secondo la centralina di ponte Marabin, arrivato a toccare 88 microgrammi per metro cubo. Oggi scatta l'allerta arancione (intermedia tra il verde delle limitazioni minime e rossa prevista in un quadro grave) in quanto per almeno quattro giorni consecutivi la quantità di polveri sottili sospese nell'aria, le Pm10, ha superato il valore limite di 50 microgrammi per metro cubo.

DIVIETI AMPLIATI

Dopo un inizio anno pessimo sul fronte dello smog, tant'è che Rovigo era ormai a un passo dal blocco rosso con il relativo stop anche dei veicoli commerciali Euro 4, l'aria in città, otto giorni fa, era tornata finalmente respirabile grazie alle pioggia. La tregua del meteo che aveva interessato anche le altre città venete è durata davvero poco. Il valore delle polveri inquinanti in città è tornato superiore al livello consentito ed è dunque scattata l'allerta con il relativo stop degli Euro 4. Da oggi, di conseguenza, torna a essere vietata la circolazione in città dalle 8.30 alle 18.30 non solo alle vetture benzina Euro 0 ed Euro 1, e a quelle diesel da Euro 0 a Euro 3, ma pure Euro 4 e ai veicoli commerciali diesel da Euro 0 a Euro 3.

L'ORDINANZA

A settembre l'amministrazione Gaffeo ha emesso l'ordinanza antismog per il 2019-2020, seguendo come sempre le linee guida del patto interregionale per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico firmato da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Con il livello più basso di inquinamento sono attive le restrizioni minime, per cui la temperatura interna delle abitazioni e degli uffici privati non può superare i 19 gradi, con una tolleranza massima di due gradi, mentre negli edifici industriali e artigianali non può andare oltre i 16 gradi. È vietato utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna o pellet con classificazione energetica a 2 Stelle, a 3 Stelle dal 1. gennaio.

Le restrizioni previste dal Comune evidentemente non bastano per mantenere i livelli di inquinamento di Rovigo sotto la soglia massima consentita dalla legge. «Serve un intervento più radicale - ha spiegato l'assessore all'ambiente Dina Merlo - al fine di ridurre il numero di auto circolanti in centro e incentivare l'uso dei mezzi pubblici».

I rodigini, però, non sembrano riuscire a fare a meno dell'auto per raggiungere il centro, anche a causa della scarsa efficienza dei servizi pubblici e la mancanza di parcheggi. L'amministrazione ha dunque annunciato che con il nuovo Piano del traffico, pronto in primavera, le cose cambieranno: la nuova viabilità ridurrà il traffico in città e la riorganizzazione dei trasporti metterà a disposizione dei cittadini bus a basso impatto ambientale con collegamenti frequenti fra la periferia e il centro, e viceversa. A chiedere, in questi giorni, maggiori restrizioni per chi utilizza stufe a pellet e a legna, è il consigliere Mattia Milan della Lista Menon, convinto dell'inutilità del blocco del traffico per la riduzione dell'inquinamento in città, in quanto il maggiore responsabile dell'alta concentrazione di polveri nell'aria sarebbe da ricondurre proprio al riscaldamento a legna.

Roberta Merlin

