VIABILITÀ

ROVIGO Pessimi odori e traffico pesante in via Curtatone sono i due fronti sul quale sta lavorando, in queste settimane, l'amministrazione, per risolvere l'annosa problematica ambientale che da tempo affligge le frazioni di Boara, Sarzano e Mardimago. Qualcosa finalmente sembra muoversi sul fronte della bretella che dovrebbe alleggerire il traffico lungo la martoriata strada. «È in corso una procedura Via in Provincia per l'adeguamento tecnologico e l'ampliamento di Fri-el Aprilia - ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo si tratta di una modifica tecnologica importante che potrebbe risolvere il problema dei cattivi odori avvertiti dai cittadini della zona. Stiamo inoltre realizzando il tracciato per una bretella in carico alla azienda, che scarichi il traffico pesante da via Curtatone. Abbiamo già stabilito il tracciato per la bretella, siamo finalmente sulla buona strada. Capisco il disagio dei cittadini, ma stiamo lavorando per arrivare finalmente a una soluzione. Anche se qualcuno sostiene il contrario».

LA PROTESTA

Pochi giorni fa, a portare all'esasperazione i residenti delle tre frazioni, anche una vera e propria invasione di mosche, per il quale è stato chiesto l'intervento della Polizia Locale e dell'Ulss 5. Il Comitato ambientale, nei giorni scorsi, è intervenuto per chiedere all'amministrazione azioni concrete nei confronti della periferia nord del capoluogo abbandonata agli odori e al traffico pesante. «La domanda la rivolgiamo alle autorità locali competenti, tutte, e agli organismi di controllo che dopo aver manifestato sia in campagna elettorale che successivamente un interessamento, non stanno dando continuità a quell'azione che pareva inizialmente aver portato qualche beneficio - ha spiegato il Comitato - non vorremmo constatare che questa amministrazione non è diversa dalle altre che l'hanno preceduta e come in passato, per avere qualche risultato, dover fare un ulteriore esposto circostanziato alla Procura della Repubblica».

Il sindaco, in risposta al Comitato, è intervenuto per assicurare i residenti delle frazioni che la questione del traffico pesante starebbe per essere risolta con la realizzazione di una strada alternativa che permetta l'alleggerimento del traffico in via Curtatone. Per quanto riguarda gli odori, invece, la buona notizia è che non sono previsti ampliamenti degli insediamenti presenti nella zona e che è stata avviata la miglioria tecnologica per alleviarli.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA