VILLADOSE

Entro la fine del 2022 dovrebbe essere conclusa una nuova bretella di collegamento che allevierà il traffico pesante nel centro del paese collegando la regionale dall'altezza della rotatoria della Rovigata fino a via serafino Zennaro. La bretella sarà realizzata da Ecoambiente grazie al piano finanziario a carico della tariffa per un importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro più iva. L'approvazione del progetto, che era già stato dichiarato di pubblica utilità nel consiglio del 28 febbraio 2021, costituisce variante al piano degli interventi.

DISPONIBILITÀ

Ecoambiente si è dimostrata molto comprensiva e disponibile nei confronti dei proprietari dei fondi firmando gli accordi per le indennità di acquisizione bonaria dei terreni, pagati con quadro economico, e acquisiti dal comune per pubblica utilità. La bretella sarà realizzata parallela allo scolo Bresega ed avrà una carreggiata di circa dieci metri con due corsie di 3,5 metri, verranno predisposte anche due aree a verde risultanti dalle acquisizioni nella zona di innesto con la viabilità esistente. Fra la strada e lo scolo Bresega verrà predisposta una fascia alberata in doppio filare di una decina di metri oltre ad un'area di altri sei metri per la manutenzione consorziale dello scolo. L'inizio dei lavori è previsto in primavera 2022, la gara e l'aggiudicazione saranno fatte direttamente da Ecoambiente nei prossimi mesi. La consegna dei lavori è prevista entro la fine del 2022.

Mirian Pozzato

