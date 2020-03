Oltre all'attività di controllo sugli spostamenti dei polesani e sul rispetto delle limitazioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, la Polizia di Stato ha messo a punto uno strumento anti-violenza, emergenza sociale che si somma a quella sanitaria.

È possibile denunciare violenze domestiche con l'app della polizia, scaricabile gratuitamente dallo smartphone, sia su sistemi operativi Ios che Android. L'applicazione si chiama YouPol, è attiva da anni, ma ora è stata implementata la possibilità di raccogliere le segnalazioni delle donne vittime di violenza.

L'estensione dell'applicazione a questo tipo di reati si è resa necessaria per dare una risposta al fenomeno che si è acuito a causa dell'emergenza coronavirus.

A causa della forzata permanenza in casa, i casi di violenza sulle donne sono aumentati moltissimo a livello nazionale ed era necessario per la Polizia dotarsi di uno strumento efficace e soprattutto capillare per tutelare le donne che sono imprigionate in relazioni violente.

Tutte le segnalazioni vengono raccolte dalla centrale operativa della Polizia ed è anche possibile fare segnalazioni in forma anonima.

Roberta Paulon

