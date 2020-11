(E.Bar.) Un filmato per ribadire l'importanza di non abbassare la guardia di fronte a un virus che non è una banale influenza: Stiamo attenti è il titolo della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Rovigo con Cescot Veneto, partner del Distretto del commercio. Un video rivolto soprattutto a un pubblico giovanile e giovani sono infatti i protagonisti del filmato di un minuto, girato in città, nel quale si mostrano comportamenti a rischio come strette di mano, abbracci, scambi i bicchieri e sigarette, soprattutto mascherine abbassate. «La prevenzione è fondamentale per cercare di frenare quest'onda che ci sta travolgendo - sottolinea il sindaco Edoardo Gaffeo - per questo cerchiamo di arrivare a tutti con un messaggio chiaro, semplice e anche forte, che si focalizza sulla facilità di trasmissione del virus. Il contatto e la socialità ci mancano, ma è necessario rispettare le norme e le misure di prevenzione: utilizzare le mascherine, il distanziamento e l'igiene delle mani. Rispettare gli altri e noi stessi significa volere il bene della comunità: in gioco vi è prima di tutto la salute, ma fortemente penalizzata è anche l'economia. Abbiamo voluto questo video e ringrazio il gioco di squadra di tutti i partecipanti, che coinvolge principalmente i giovani, perché il sacrificio più grande spetta a loro. È il momento di tirare fuori tutta la nostra forza, il nostro coraggio, la nostra resistenza, per combattere questo virus. Insieme ce la possiamo fare».

