ROVIGO Un video emozionale, una pillola che racconta in 40 secondi la città di Rovigo e la inserisce tra i capoluoghi che hanno aderito all'iniziativa digitale L'Italia non si ferma. Con questo hashtag, negli ultimi giorni, sempre più capoluoghi italiani stanno condividendo sui social network i video che raccontano la cultura, i monumenti, il cibo e gli eventi di tendenza per ricordare che l'Italia è capace di grandi cose. Le tipicità di ogni parte d'Italia sfilano in questi video dal timbro motivazionale che da un lato rappresentano la promessa che presto i cittadini potranno riappropriarsi della loro città, dall'altro la certezza che il Paese saprà rimettersi in piedi.

È anche un metodo di promozione, infatti questi video in tutta Italia sono promossi da associazioni e istituzioni che ne intuiscono la potenza legata alla viralità. A emergenza terminata, il settore turistico e le attività saranno in grossa difficoltà e questa iniziativa contribuisce già da oggi a diffondere sul web le bellezze italiane e la voglia di ritornare a vivere i centri storici e conoscere meglio il nostro Paese.

Anche Rovigo c'è: venerdì pomeriggio è stato pubblicato sui social un video che contiene una carrellata di immagini che raccontano le unicità della città. Gatto Rossini incluso. Oltre ai principali monumenti, musei, torri e Rotonda, le immagini trasmettono l'atmosfera che si respira nel centro: tra aperitivi e spuncioti, pasta e fasoi, eventi di running e appunto, le scorribande del gatto più famoso della città.

Pubblicato sui social, il video ha raccolto in poche ore centinaia di like e visualizzazioni. È stato realizzato da Archimedia con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di realtà del territorio che hanno fornito immagini e video di grande impatto: Paolo Allodoli di Elaborazioni Aeree, i fotografi Andrea Verzola e Loris Slaviero, Nicola Boschetti, associazione culturale Liquirizia e il gruppo Facebook Bellezze Rodigine.

Video analoghi si trovano facilmente in rete, su Youtube, per le città di Torino, Milano, Roma, Firenze, Piacenza, e molte altre ancora. Il messaggio, da non fraintendere, non è certo un invito a uscire di casa in questi giorni che è assolutamente vietato. È, invece, un invito a pensare alla vocazione al bello che le città italiane offrono e un inno al dovere di ogni a sostenere il rilancio delle città italiane, quando si potrà nuovamente uscire e viaggiare.

Questo il messaggio che accompagna il video: «In questi giorni ci sentiamo sospesi. Tutto sembra essersi fermato. Tra poche settimane saremo nuovamente capaci di creare cultura, bellezza, innovazione, di emozionarci per la nostra città. Torneremo a esultare per i nostri colori sportivi, ad abbracciarci in piazza e saremo felici di rimettere in moto il Paese, facendo il nostro lavoro nel modo migliore possibile. Non è importante il sacrificio che facciamo adesso, ma ciò che ci permetterà di ritrovare: l'amore, la passione per ciò che facciamo, la ragione per farlo bene e l'occasione per farlo al meglio».

