Un vero boom di contagi e gravi forme neurologiche

LA MALATTIAROVIGO Le forme di West Nile neuroinvasiva accertate in Polesine erano state tre un anno fa: ora sono già 14. In Veneto «si è registrato un riscontro precoce di positività al West Nile nelle zanzare vettori e un aumento dei casi di malattia nell'uomo, mai registrato negli anni precedenti».Scrive così la lettera ai sindaci allegata al Piano straordinario regionale di disinfestazione. I casi di malattia nell'uomo accertati in strutture del Polesine sono arrivati a 42: quattro riguardano residenti fuori provincia, a Venezia,...