ULSS 5

ROVIGO Un periodo come quello attuale pesante. Per tutti, nessuno escluso. Fra ansia per l'espandersi dell'epidemia, clausura forzata, timori per i propri cari, difficoltà economiche e lavorative, incertezza del futuro. È per questo che l'Ulss 5, con l'associazione Comete, ha attivato un numero gratuito, 800936613, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, per chi sente di avere bisogno di un aiuto. «Elementi come il prolungato isolamento dalla vita sociale, la sospensione dell'attività lavorativa e le preoccupazioni per le possibili conseguenze economiche, la lontananza dalla famiglia per alcuni e la convivenza continua per altri, senza momenti per sé, la paura di ammalarsi o avere congiunti ammalati, possono creare ansia, fragilità e apprensione. La percezione del rischio di contrarre la malattia può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni di panico. Chiamando il numero verde, i cittadini potranno mettersi in contatto con psicologi con formazione specifica. A seconda dei bisogni, sono previste modalità diverse di sostegno con possibilità di programmare un teleconsulto gratuito, via telefono o piattaforma di videochiamata. In caso di necessità verranno programmati interventi più strutturati».

E.Bar.

