(E. Bar.) Una nuova area verde attrezzata a Santa Rita il cui progetto è in fase di elaborazione a Palazzo Nodari, la ripresa dei rapporti con Rfi proprietaria dell'ex scalo merci adiacente la stazione ferroviaria dove, secondo i piani dell'amministrazione, si realizzerà la nuova stazione delle corriere da oltre 17 anni collocata in piazza Cervi, la progettazione di un sottopasso in via Dosso Faiti a Grignano che sarà pronto entro fine...