ROVIGO Il dimezzamento dei turni infermieristici notturno all'Iras provoca una dura presa di posizione da parte dei segretari di Fp Cgil e Uil Fp, Davide Benazzo e Cristiano Maria Pavarin.

«Nel periodo in cui si parla di angeli - sottolineano - all'Iras si decide che non sono poi così importanti e possiamo fare a meno di una parte, senza sapere che questo si scarica inevitabilmente sulla qualità del servizio offerto agli ospiti. Si fa presto a dimenticare, il virus comincia a fare meno paura e anche dove l'attenzione era più alta e chi ha fatto la differenza è stato il personale, si può tornare a tagliare: dal primo di giugno all'Iras si è deciso che di notte per tutta la struttura di San Bortolo basta un infermiere che come una pallina rimbalza da una struttura all'altra per assistere circa 200 ospiti».

L'APPELLO

Al direttore dell'Iras viene quindi rivolto un invito diretto: «Il dottor Avanzi si fermi, ripristini il turno notturno e insieme si trovino le necessarie soluzioni. Già alla Casa del sorriso di Badia, dove il problema della carenza di personale soprattutto infermieristico è gravissima, abbiamo chiesto di coinvolgere anche l'Ulss, quale responsabile dell'erogazione dei servizi sanitari, al fine di dare un supporto alle Rsa in grande difficoltà. La direzione dell'Iras eviti bracci di ferro con il personale infermieristico: diversamente sarà scontro».

RUOLO DEL PERSONALE

Benazzo e Pavarin fanno presente come «in un momento in cui le stesse case di riposo sottolineano a gran voce alla Regione che il Covid per queste strutture ha chiaramente dimostrato la funzione sanitaria e come conseguentemente ci debba essere un impegno della stessa Regione per i costi sostenuti per questo ruolo, si decide che i lavoratori che quella funzione l'hanno svolta, possono essere tagliati. Mentre è ormai chiaro a tutti che le riforme sanitarie, tagliando i posti letto negli ospedali mentre il bisogno sanitario di base cresceva in modo esponenziale per l'aumento del numero di anziani con poli patologie croniche, hanno scaricato sulle Rsa per anziani una grande fetta del bisogno sanitario del territorio, dimostrando nei fatti che anche queste strutture sono parte integrante della sanità territoriale, all'Iras si riduce il personale sanitario».

NESSUN CONFRONTO

In una nota congiunta i segretari di Fp Cgil e Uil Fp sottolineano come «la cosa che più ha fatto male ai lavoratori è stato che da settimane questa scelta aleggiava nei corridoi, ma nessuno che abbia deciso di confrontarsi con loro: improvvisamente, una nota del 29 maggio inviata all'Ulss e per conoscenza alle Rsu, organizzazioni sindacali e lavoratori, ha comunicato che dopo due giorni il 50% del personale infermieristico presente di notte presso la struttura di San Bortolo non sarebbe stato in turno. Nessuna preventiva comunicazione, nessun confronto. Immediatamente abbiamo chiesto alla direzione di fermarsi e confrontarci, richiesta rimasta inevasa, decidendo invece di convocare d'urgenza tutti gli infermieri il giorno dopo la lettera del sindacato: solo a cose fatte è diventato importante coinvolgerli? Forse li si vuole convincere che ancora una volta si può tagliare sul loro lavoro? Mossa sbagliata, che ha fatto solo arrabbiare ancora di più i lavoratori che oltre a sentirsi attaccati professionalmente per il taglio, ora lo sono anche nella loro dignità e chiedono a gran voce il ripristino del turno tagliato».

