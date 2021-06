Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Via anche in Polesine alla nuova fase di screening di popolazione preannunciato dal presidente Luca Zaia. Con la diminuzione dei contagi si riducono anche i tamponi, mentre l'attività di prevenzione è la forma migliore per bloccare sul nascere eventuali focolai. Qui i contagi sembrano essere residuali: ieri è emersa solo una nuova positività, mentre nell'ultima settimana sono state tre in tutto, con lunedì, martedì, mercoledì e...