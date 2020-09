ROSOLINA

Con le più gradevoli temperature settembrine, nelle prossime settimane sarà lo sport il principale traino per la stagione nell'isola di Albarella. Oltre alle attività che si svolgono regolarmente, il golf nel campo da 18 buche che, nei sui 72 ettari di estensione permette persino di ammirare branchi di daini che si muovono in libertà, il tennis nei 24 campi, il maneggio, tutti gli sport acquatici che vanno dalla vela, al sup al kite, passando per le piscine del Centro sportivo, a settembre ci saranno altri eventi ne valorizzeranno le strutture, i percorsi e l'ambiente naturale. Da oggi a martedì l'isola ospiterà il raduno della Rugby Rovigo, mentre il 18 si disputeranno le fasi finali maschili e femminili di Raftennis, la più grande community online di tennis amatoriale, che porterà nell'isola 260 atleti da tutta Italiai.

IL CROSS FIT

Il 19, infine, al Centro sportivo si terrà la prima gara tra atleti dei box affiliati Crossfit della provincia di Rovigo, anche in questo caso richiamando oltre 150 atleti da tutta Italia. La North Island Challenge, infatti, è una competizione per aspiranti cross-athlete che avranno la possibilità di mettersi in gioco e di testare la propria preparazione. Fino al 16 settembre, altre possibilità di scoprire il Parco del Delta sono offerte dai Ciclotteri, associazione nata proprio ad Albarella come progetto pilota per un turismo slow, che ha sviluppato tre percorsi guidati che si sviluppano per 40/50 chilometri tra la vegetazione di questo scorcio di laguna e i suoi abitanti, consentendo tra gli altri di ammirare i fenicotteri. Domenica 13, in particolare, l'uscita Bakaro Bike Tour sarà dedicata all'enoturismo, con cinque tappe da gustare e da bere sulle due ruote. Prenotazione obbligatoria al 347.6966821. Da ricordare infine che, fino al 18 ottobre, l'isola ospiterà le installazioni artistiche di Vera Bonaventuri e Roberto Mainardi di Officinadidue, sette opere allestite in altrettanti punti verdi di Albarella che nell'ambito del progetto Evoluzione, intendono sensibilizzare sui cambiamenti climatici.

