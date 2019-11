Un secolo fa il sacrificio per la libertà del Paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Varchi elettronici spenti ieri in corso del Popolo, nella Zona a traffico limitato della città, con una corsa contro il tempo per poterli riattivare in serata quando alle 21 scatta appunto il divieto di transitare nel tratto centrale della maggiore arteria cittadina fino all'alba successiva, a parte i residenti e gli autorizzati.A creare il problema è stato un cantiere in tutt'altra area della città, in Commenda. In un cantiere per lavori alla rete del gas in via Bramante, durante i lavori di scavo è stato tranciato il...