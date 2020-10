LA CELEBRAZIONE

PADOVA C'è stato spazio anche per un ricordo di Joao Turolla, da Ariano Polesine, medaglia d'oro al valor militare, morto venticinquenne nella campagna di Grecia nel 1940 e al cui nome è intitolato il gruppo di Adria (60 anni di attività), nella due giorni di celebrazione del secolo di vita della sezione Ana di Padova che comprende, appunto, anche le Penne nere della provincia di Rovigo. Sabato pomeriggio sul Monte della Madonna, ieri mattina, a Padova, nel velodromo Monti, con la presenza del presidente nazionale del sodalizio Sebastiano Favero, di scorta, insieme a vari consigliere, al Labaro dell'Ana decorato di 216 medaglie d'oro (209 al valor militare), nonché del comandante delle Truppe Alpine generale di Corpo d'Armata Claudio Berto e di autorità civili e militari.

Il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha inviato un partecipe messaggio di saluto in cui si sottolineano valori e virtù degli alpini, coesi, generosi, solidali e attaccati alla loro terra. Quei valori da trasmettere alle nuove generazioni, come confermato anche dal generale Berto e dal presidente Favero, nonché dal cappellano della sezione padre Federico Lauretta, che ha officiato la messa.

Il presidente sezionale Roberto Scarpa, dal canto suo, ha avvertito la presenza degli alpini per «essere testimoni di un momento storico e pronti a scrivere nuove pagine del futuro di questa meravigliosa associazione». Evidenziato l'impegno svolto durante la pandemia, ha poi indicato alcuni dei più significativi incontri avuti dalle Penne nere padovane e polesane: col mondo della scuola, con le persone in difficoltà, con i più deboli, portando sempre un forte contributo materiale e morale.

