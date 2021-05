Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Il 19% dei polesani ha già una copertura vaccinale, quasi un quinto dei circa 210mila dei vaccinabili, ovvero chi ha più di 16 anni, mentre ad aver ricevuto almeno una dose sono già oltre il 40%. Numeri che attestano come l'obiettivo di arrivare almeno al 70% in estate non sia più un miraggio come era apparso fino a poche settimane fa. Il dato a sabato, quando sono state inoculate 1.442 dosi, comprese le seconde, un numero...