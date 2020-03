IL PROGETTO

ROVIGO Un regalo per chi amministra la città da parte di tutti gli abitanti. Così è stato definito da Giorgia Businaro, referente del progetti Luci (Laboratori urbani per comunità inclusive), il questionario che tutta la cittadinanza può compilare online per favorire una migliore gestione e valorizzazione della città.

A cosa serve il questionario? «Abbiamo messo a disposizione di tutti risponde Businaro - uno strumento facile e adatto a persone di ogni età e condizione, per realizzare una mappatura partecipata di quegli spazi urbani che possono essere identificati come BenicComuni: un parco o area verde, una piazza, una strada, un edificio pubblico o privato, un'attività commerciale, culturale o sociale. È fondamentale che le amministrazioni, per poter esercitare le proprie funzioni, conoscano la percezione e le esigenze dei cittadini».

Chi può utilizzare questo strumento? «A parte i bambini, tutti possono accedere al questionario dal sito del progetto urbanlabluci.it. Sarebbe interessante che la risposta da parte della cittadinanza fosse massiccia, per poter regalare agli amministrazioni un quadro reale e completo delle esigenze e delle percezioni delle persone».

Ci sono già dei risultati accessibili? «Sono già stati fatti alcuni esperimenti con bambini e ragazzi di Rovigo, Badia Polesine e San Bellino. La loro risposta, dopo un primo momento di incertezza sul concetto di bene comune, è stata entusiastica e hanno offerto molti elementi preziosi su cui riflettere. Con il questionario raggiungibile dal sito ora tutti possono inviare foto, geolocalizzare luoghi da segnalare, indicare il loro stato di conservazione e raccontare il modo in cui sono percepiti e vissuti, per migliorarne le condizioni e le possibilità di fruizione».

Sofia Teresa Bisi

