ROVIGO È trascorso serenamente il rientro in classe degli studenti delle superiori. I diversi istituti della città sono riusciti a gestire il ritorno in aula del 50% degli studenti senza assembramenti e situazioni pericolose sul fronte della sicurezza. Emozionati, quasi come il primo giorno di scuola, gli studenti che dopo mesi sono finalmente usciti dalla didattica a distanza per rapportarsi di persona con insegnanti e compagni. La strada più popolata, fin dalle prime ore del mattino, via De Gasperi, in Commenda, dove sono collocati i licei Celio-Roccati e Paleocapa, e l'ltis Viola. Più di 1.500 gli studenti che hanno raggiunto il quartiere per partecipare alle lezioni.

«Abbiamo gestito il rientro in classe senza particolari problemi - spiega la dirigente del Celio-Roccati Anna Maria Pastorelli - già da inizio anno ci siamo organizzati con entrate ed uscite distinte per evitare assembramenti. Gli studenti, inoltre, prima di accedere alle aule, hanno l'obbligo di disinfettarsi le mani con gli igienizzanti che abbiamo messo a disposizione». Per accertarsi dello stato di salute degli alunni, il liceo Celio-Roccati ha istituito una vera e propria agenda della salute, dove ogni mattina i genitori autocertificano che il figlio sta bene e che non ha avuto contatti stretti con casi di Covid conclamati. «È una disposizione in vigore da settembre - spiega la preside - una verifica che chiediamo venga fatta quotidianamente dalla famiglia degli studenti per potenziare la sicurezza ed evitare, per quanto possibile, che il virus entri all'interno dell'istituto».

Ieri mattina il personale del Celio-Roccati, su disposizioni della dirigente, ha distribuito agli studenti delle diverse classi un nuovo rifornimento di mascherine. «I ragazzi possono utilizzare i proprio dispositivi di protezione o a scelta, quelli che abbiamo loro fornito - riprende Pastorelli - nei mesi scorsi, a tornare settimanalmente in aula per partecipare ai laboratori, sono stati solo gli studenti del liceo artistico. Nonostante ciò, ieri mattina c'è stato un uso corretto della mascherina quasi da parte di tutti gli studenti rientrati a scuola. Abbiamo ripreso solo qualcuno, ma sono stati davvero pochi coloro che sono stati poco attenti all'uso del dispositivo».

Qualche alunno più fragile dal punto di vista della salute ha chiesto di continuare un altro po' a seguire le lezioni a distanza. «Abbiamo acconsentito, almeno fino alla fine del mese - precisa la dirigente - qualche alunno, previa motivazione, ha manifestato l'esigenza di proseguire la Dad. Ci sono poi altre situazioni in cui, al contrario, si rende necessaria una maggiore frequentazione in presenza nel caso, per esempio, di studenti con sostegno o in difficoltà. La gestione dei rientri, in termini di numeri, dipende dunque anche da queste variabili».

Già collaudati, sul fronte del ritorno in aula, anche l'Itis Viola, l'Itg Bernini, l'Ita Munerati e l'Ip Marchesini. La maggior parte degli studenti di questi istituti, nei mesi scorsi, ha comunque continuato a frequentare la scuola, almeno due volte a settimana e a rotazione, per partecipare ai diversi laboratori. «Questa mattina (ieri, ndr) sono rientrati - spiega la dirigente Isabella Sgarbi -783 alunni del Viola, 320 del Munerati e 230 del professionale. Circa il 50% del totale. Le assenze che abbiamo registrato sono davvero basse. Ai Geometri addirittura zero. Un buon segno sul fronte della pandemia, che ci fa ben sperare per il ritorno in aula a regime. Un leggero incremento delle assenze si è registrato solo al Professionale. Nei prossimi giorni il ritorno in classe sarà a rotazione. Solo le quinte frequenteranno sempre, dal momento che devono prepararsi per la maturità. Anche perché i ragazzi più grandi vengono ormai a scuola in auto, dunque non ci si pone il problema dell'affollamento dei mezzi pubblici».

In piazzale Cervi e davanti ai diversi istituti, ieri mattina, il flusso dei studenti pendolari è stato gestito dagli steward e non si sono verificate situazioni di pericolo sul fronte dei temuti assembramenti. Nel frattempo, le scuole secondarie di secondo grado della città si stanno organizzando anche in vista di settembre. «Le iscrizioni sono andate davvero bene - spiega Pastorelli - abbiamo registrato un più 9%, a settembre avremo 200 nuovi studenti distribuiti nei diversi rami, ossia Classico, Scienze umane, Economico sociale e Artistico. Per il momento le disposizioni sono in merito a classi di 27, salvo variabili. Non è escluso che l'emergenza porti a disposizioni che vanno verso una riduzione del numero di alunni per classe, dal momento che all'interno delle aule, devono essere rispettate le regole di distanziamento».

