LENDINARA Si registra il primo caso di positività tra il personale della Casa albergo per anziani di Lendinara. Per gli ospiti e i colleghi del nucleo interessato i tamponi rapidi hanno dato esito negativo ed è stato disposto un isolamento del soggiorno in questione.

A darne notizia è la direzione della struttura che, con un atteggiamento improntato a grande trasparenza, tiene a informare su ciò che sta accadendo e su quel che si sta facendo per tutelare residenti e personale. Il direttore Vittorio Boschetti informa che nella mattinata di ieri è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un operatore del Soggiorno Dalia.

CONTAGIO IN FAMIGLIA

«La positività è dovuta a un contatto stretto avvenuto in ambito familiare con un'altra persona positiva, che l'interessato ha segnalato nel pomeriggio del 3 novembre» ha spiegato Boschetti.

Casa albergo effettua tamponi antigenici rapidi a tutto il personale una volta a settimana e l'operatore in questione era risultato negativo nello screening condotto il 30 ottobre. Dopo la segnalazione del contatto avuto con un positivo, è stato effettuato un tampone molecolare che ha fatto emergere la positività.

«Il 4 novembre, appena ricevuta informazione del contatto stretto, è stato organizzato e portato a termine lo screening generale dei residenti e del personale del soggiorno Dalia. Tutti i test sono risultati negativi e i residenti ed il personale del nucleo non presentano alcuna sintomatologia ha aggiunto il direttore -. Casa albergo per anziani ha immediatamente segnalato l'accaduto all'Ulss 5 attivando, da oggi e per i prossimi dieci giorni, l'isolamento precauzionale del soggiorno Dalia e applicando tutti i protocolli del caso, compresa la ripetizione, ogni due giorni sino al termine dell'isolamento, dei test di screening a tutte le persone coinvolte».

TAMPONI MOLECOLARI

Ieri sono stati effettuati tamponi molecolari a tutte le persone del nucleo che conta una ventina di residenti e 13 addetti all'assistenza. Sempre a titolo precauzionale, per evitare qualsiasi ulteriore rischio e per poter dedicare la massima attenzione alla gestione del caso, da ieri pomeriggio le visite ai residenti della Casa sono temporaneamente sospese. Nelle ultime settimane le visite dei familiari degli ospiti avevano potuto proseguire in massima sicurezza grazie all'allestimento di una sala con pannelli separatori in plexiglass, con accesso dedicato esterno alla struttura, in modo da evitare l'ingresso di esterni ai locali della Casa.

«A fronte di questa situazione stiamo rimodulando tutte le attività. Quindi niente visite. Ci scusiamo per il disagio e speriamo nella massima comprensione e collaborazione - ha concluso Boschetti -. Le videochiamate tra i residenti della Casa e i loro familiari proseguiranno con le medesime modalità utilizzate finora».

Si tratta del primo caso nella residenza per anziani. Pochi giorni fa nel bollettino quotidiano dell'Ulss 5 si è registrato un altro caso che aveva però contorni ben diversi, poiché si trattava di un tecnico esterno addetto alle manutenzioni sottoposto a tampone rapido prima del suo ingresso, e che dunque non è entrato nella struttura.

