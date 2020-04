Si chiama Badiadomicilio.it ed è un nuovo sito Internet per sapere quali attività commerciali restano aperte o offrono un servizio a domicilio ai cittadini durante l'emergenza sanitaria per il Coronavirus. In tempi di chiusura delle attività è importante sapere cosa è aperto e cosa no per evitare giri (peraltro vietati senza adeguata motivazione) e telefonate a vuoto. Il portale permette di conoscere tutte le attività badiesi disponibili in questo periodo; sono quindi riportati i negozi che hanno dato la loro disponibilità, suddivisi per categorie, dalle gelaterie, al pane e alimenti, passando per la ristorazione, le farmacie, i servizi tecnici, i supermercati, i frutta e verdura, le pasticcerie e le pizzerie, l'informatica e telefonia, le autofficine, i prodotti per animali o piante e sementi. «È un progetto usufruibile liberamente partito da Tommaso Poletti, un mio collega di Ferrara che ha messo a disposizione tutto il materiale per replicare il sito su GitHub - spiega Manuel Berengan, titolare dell'agenzia di comunicazione Empat - Io non ho fatto altro che effettuare alcune modifiche del caso per adattarlo a Badia. È un sito pensato per inserire tutte le attività che consegnano a domicilio ma, dato il periodo, ho deciso di estenderlo anche alle attività che sono aperte. Da quando l'ho lanciato, giovedì sera, ho ricevuto già 25 richieste di inserimento. Il servizio è totalmente gratuito».

