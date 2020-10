SCIENZA

ROVIGO La materia oscura compone il nostro universo per circa il 26 per cento. Esiste, ma non la vediamo e non se ne conosce alcunché. Tuttavia, il lavoro di un team internazionale coordinato dal rodigino Massimo Meneghetti, ricercatore dell'Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, ha scoperto che potrebbe mancare qualche ingrediente alle ricette che finora hanno descritto la materia oscura. Anche se invisibile, la materia oscura si può osservare perché fa sentire i suoi effetti con la gravità. Un indizio viene dalle osservazioni sulle stelle periferiche di molte galassie a spirale. Per la terza legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero muoversi più lentamente: questa legge descrive bene le velocità orbitali dei pianeti del sistema solare, ma le osservazioni mostrano che le stelle esterne vanno alla stessa velocità delle più vicine al centro della galassia. Insieme a questo indizio, ha fatto intuire l'esistenza della materia oscura anche un effetto ottico, il lensing, predetto dalla relatività generale di Einstein: con la deflessione della luce, cioè la modifica della sua traiettoria quando lambisce un oggetto celeste molto massivo, la luce deviata dalla massa di materia oscura forma un disco, vale a dire una lente gravitazionale chiamata l'anello di Einstein.

LO STUDIOSO

Massimo Meneghetti è un esperto di astrofisica computazionale e del funzionamento delle lenti gravitazionali. Ha lavorato in Germania all'Istituto di Astrofisica teorica dell'università di Heidelberg, poi negli Stati Uniti al Jet propulsion laboratory della Nasa a Pasadena, e coordina il gruppo scientifico che si occupa di lensing gravitazionale forte nell'ambito della missione Euclid dell'Agenzia spaziale europea. Meneghetti conta più di 140 pubblicazioni, compreso lo studio, di cui è l'autore principale, apparso l'11 settembre scorso sulla rivista Science, che così ha pubblicato la nuova scoperta del team coordinato dallo scienziato rodigino e completato da ricercatori degli Inaf di Bologna, Napoli e Trieste, delle università di Ferrara, Yale, Bologna, Groningen, Milano e Copenhagen, dell'Istituto di tecnologia della California e del Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici.

Secondo lo studio, che compara simulazioni e dati dal telescopio Hubble e dall'Osservatorio australe europeo in Cile, esisterebbe un ingrediente segreto della materia oscura. Il team coordinato da Meneghetti ha osservato nell'ammasso galattico Macj 1206 che oltre alla materia oscura distribuita uniformemente all'interno dell'ammasso, una gran parte di essa è concentrata nelle galassie dell'ammasso. Molte di queste galassie sono sufficientemente massicce e dense da distorcere e ingrandire anche le sorgenti luminose lontane, e i risultati mostrano che le concentrazioni di materia su piccole scale sono così grandi che gli effetti di lente gravitazionale che producono sono dieci volte più intensi del previsto.

ESITI DELLE ANALISI

C'è così un'inaspettata discrepanza tra le osservazioni e i modelli teorici che finora hanno predetto come la materia oscura dovrebbe essere distribuita. «Gli ammassi di galassie - spiega Meneghetti - sono laboratori ideali per studiare la materia oscura e la sua interazione con quella luminosa. Abbiamo condotto test per confrontare i dati osservativi con simulazioni numeriche che descrivono come la materia dovrebbe essere distribuita negli ammassi di galassie in base al modello di materia oscura fredda. Abbiamo trovato una notevole discrepanza sulla scala delle galassie d'ammasso: indica che c'è qualche caratteristica dell'universo che non stiamo riproducendo col nostro attuale modello teorico. Potrebbe mancare qualche elemento fisico chiave nelle simulazioni che abbiamo utilizzato, o potremmo non aver compreso la vera natura della materia oscura».

