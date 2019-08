Un pienone all'inaugurazione: stasera tocca alla sfilata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRASSINELLE POLESINEAvvio strepitoso della sagra paesana di San Bartolomeo Apostolo, con moltissime presenze che hanno apprezzato gli spettacoli proposti e la poliedrica kermesse espositiva nei locali delle ex scuole di via Roma. Il primo cittadino Renzo Calzavarini assieme all'assessore Martina Merlini hanno tagliato il nastro tricolore ed inaugurato un ampio percorso di mostre ed esposizioni di oggettistica di vario genere: gli organizzatori hanno voluto mettere in risalto la manualità e la creatività nella realizzazione di moltissimi...