ROVIGO «Stiamo preparando il piano di sicurezza per il mercato del martedì». Lo ha annunciato, ieri mattina, il vicesindaco Roberto Tovo, facendo intravedere per gli ambulanti che erano stati esclusi dal mercato di tre giorni fa la possibilità di tornare in centro già a partire dalla prossima settimana. L'ultima ordinanza regionale ha infatti imposto ulteriori restrizioni ai mercati, riportando in vigore le regole che erano state adottate a marzo, ossia il controllo dei flussi all'interno dell'area commerciale riservata alle bancarelle e la chiusura degli accessi laterali.

La scorsa settimana, il Comune aveva dunque deciso di limitare il mercato che si svolge sul Corso ai soli banchi di generi alimentari, raggruppandole in via Grimani e piazza Tien an Men. «Troppo difficoltoso aveva spiegato l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello organizzare in poche ore, la macchina della sicurezza, dal momento che per sorvegliare l'area nel rispetto delle regole sono necessarie circa 50 persone». Martedì mattina, gli ambulanti di abbigliamento esclusi dalla mercato erano dunque scesi in piazza Vittorio Emanuele II per protestare contro le misure del Comune, ma anche per portare all'attenzione dell'Amministrazione le difficoltà che la categoria sta affrontando.

L'assessore Bernardinello aveva dunque raggiunto gli ambulanti sul liston per ascoltare le loro richieste e per rassicurarli sul fatto che il Comune stava lavorando per riuscire a riportarli presto sul Corso. Nel frattempo, ieri mattina, il mercato del giovedì in piazza Vittorio Emanuele II, si è svolto regolarmente. L'area però non è stata contingentata e non erano presente varchi.

Alla piazza si poteva infatti accedere da tutte le vie laterali. Non ha subito restringimenti anche il mercato del sabato, in Commenda. Anche questo fine settimana, dunque, tutte le bancarelle potranno arrivare in Commenda per lavorare. L'area sarà però contingentata e delimitata da un nastro nel rispetto delle normative regionali anti-Covid. In Tassina anche il mercato alimentare della Coldiretti potrà svolgersi senza alcuna restrizione.

Per il momento, il Comune sta cerando in tutti i modi di salvare i mercati che si svolgono in città e permettere così agli ambulanti, già danneggiati dallo stop della fiera d'ottobre, di lavorare. «I controlli delle forze dell'ordine - ha annunciato il sindaco Gaffeo - saranno intensificati anche all'interno delle aree del mercato: chi non userà la mascherina e non rispetterà le distanze verrà multato con una sanzione che può arrivare a mille euro».

Non sono invece previsti, per il momento, divieti relativi al fumo per strada, come quelli decisi in queste ora dal Comune di Padova. Nel frattempo, il Comune, ha annunciato il termine per ottenere i buoni spesa, l'aiuto economico diretto alle famiglie messe in ginocchio dal Covid, che verrà versato, questa volta, direttamente sul conto corrente dei beneficiari che avranno i requisiti per accedervi. L Isee necessario, per questa tipologia di aiuti non deve superare i 15mila euro. Il cittadino in possesso dei requisiti può richiedere il Bonus spesa compilando correttamente il modulo che troverà nel sito del Comune. Circa 220mila euro i soldi destinati dal Comune ai bonus spesa. Tra i provvedimenti a favore delle famiglie, anche la possibilità di chiedere al Comune un contributo per pagare le bollette, in questo caso possibile anche in presenza di un'Isee superiore ai 15 mila euro se in grado di dimostrare di essere in difficoltà in seguito alla pandemia.

