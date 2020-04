Estetisti e parrucchieri che lavorano abusivamente a domicilio fanno concorrenza sleale ai colleghi onesti e costituiscono un pericolo sanitario. È il portavoce della Cna Benessere e sanità di Rovigo Mariano Aglio a mettere in guardia i consumatori sui rischi a cui si espongono se si rivolgono ad operatori non regolari e fuori controllo che propongono servizi a domicilio. «Un salone di acconciatura o un centro estetico aperti oggi, un operatore che offre i propri servizi a domicilio proprio o del cliente è certamente abusivo dice Aglio - Di fronte a questa drammatica emergenza, oggi ancora più di ieri è necessario porre la massima attenzione per tutelare la propria e l'altrui salute, rispettando alla lettera quanto disposto per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus». Cna Rovigo con le parole del direttore Matteo Rettore invita quindi tutti a restare a casa e ad attendere la fine delle misure restrittive, sapendo che acconciatori ed estetiste presto riaccoglieranno i clienti offrendo tutta la sicurezza e la competenza di sempre. «Rivolgendosi all'abusivo si corre un doppio rischio: quello di far entrare in casa un operatore non qualificato che non risponderà di eventuali danni ai capelli o alla pelle, ma soprattutto quello di far entrare in casa un contagiato, magari inconsapevole e asintomatico, con la conseguente probabilità di contagiare poi familiari e anziani». In questi giorni in cui siamo chiusi in casa possiamo rinunciare alla bellezza, conclude Cna impegnandosi per una riapertura dei saloni ordinata, la salute viene prima di tutto.

I.Bel.

