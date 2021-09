Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAUn itinerario cittadino per raccontare Francesco Antonio Bocchi. Comune, biblioteca, museo e Pro Loco insieme per la buona riuscita della manifestazione dedicata a Bocchi. Un evento organizzato per valorizzare e ricordare, in modo originale, il più grande storico di Adria e del Polesine , uno dei principali artefici del museo archeologico nazionale. Lo start ai giardini Zen, con il saluto del primo cittadino Omar Barbierato. A seguire...