CINEMA ALL'APERTO

ROVIGO Il cinema sotto le stelle approda in piscina. L' Amministrazione comunale assieme ad Asm Set in questi giorni sta lavorando per organizzare una sorta di cinema party a bordo della piscina esterna del Polo Natatorio cittadino. Lo ha annunciato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo: «La serata che era stata organizzata allo stadio Gabrielli ha spiegato il sindaco andrà sicuramente recuperata. L'idea è quella di organizzare, nel rispetto delle disposizioni contro i contagi, una specie di party in piscina, dove appunto il protagonista sarà il cinema». Una delle date saltate che andrà recuperata sarà quella che era stata inizialmente prevista al Gabrielli e che sarà recuperata al Polo Natarorio»

RASSEGNA ALL'APERTO

La kermesse cinematografica organizzato da Asm Set Rovigo, CineSet, con serate di cinema all'aperto in centro, nelle frazioni e negli impianti sportivi della città, sta registrando infatti il tutto esaurito. In merito alle date, per il momento cancellate, come appunto quella allo stadio di calcio, il primo cittadino chiarisce: «Noi non abbiamo impedito di organizzare la serata di CineSet al Gabrielli: è stata una decisione della presidente di Asm Set che noi abbiamo sostenuto. Una delle date saltate agli impianti sportivi vorremmo recuperarla proprio al Polo Natatorio. La piscina è infatti gestita da professionisti, tant'è che ha anche aperto ai Centri estivi ed è dunque perfettamente in grado di assicurare gli standard di sicurezza che devono essere garantiti in questo momento».

SALITA SULLA TORRE

Proprio in occasione del giovedì del cinema, il Comune, in collaborazione con la Pro Loco ha riaperto al pubblico Torre Donà. «Presto - annuncia il sindaco - con la collaborazione degli Astrofili Polesani posizioneremo un'apparecchiatura per riuscire ad immortalare la città e la cometa Neowise che fino a fine luglio sarà visibile».

R.Mer.

