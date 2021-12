VIABILITÀ

ROVIGO In pieno centro a Rovigo, una decina di posti auto a pagamento in via Boscolo sono abbandonati in condizioni disastrose. Ci sono grosse buche che si sono create e il manto stradale sconnesso, un doppio pericolo sia per gli automobilisti che per i passanti. Inoltre, servirebbe una pennellata di colore per delimitare le strisce blu e rendere più facile il parcheggio dei veicoli.

Un automobilista lamenta: «Parcheggio l'auto in questa zona da tempo. Nessuno è mai intervenuto per sistemare la pavimentazione, ridotta ormai in pessime condizioni. La situazione peggiora quando piove e si formano delle grosse pozzanghere. Oltre a rappresentare un pericolo per le gomme dell'auto, le buche gigantesche sono un serio rischio per i pedoni. Una mattina ho visto che una signora anziana stava per inciampare e ruzzolare a terra. Spero che questa segnalazione possa arrivare agli uffici preposti del Comune e che qualcuno intervenga per riparare questo pezzo di strada».

Secondo l'automobilista, ci sono altri problemi che riguardano il parcheggio di via Boscolo. «C'è una zona dedicata allo smaltimento dei rifiuti, ma a volte non vengono smaltiti nella maniera corretta e vengono abbandonati sul ciglio della strada. Nei pressi della scalinata per scendere, poi, c'è un cestino che ogni tanto viene staccato: forse è opera di qualche vandalo. L'ultima volta è rimasto per terra alcuni giorni, poi è stato riposizionato dagli operai».

Alessandro Garbo

