COMMERCIO

ROVIGO Con la firma della convenzione tra CAT Imprese Confcommercio Rovigo e Camera Servizi (società in house della Camera di Commercio di Venezia Rovigo) diventa attivo lo Sportello Decentrato Formazione e Lavoro, realizzato grazie al cofinanziamento della Camera di Commercio, che rimarrà aperto nei mesi di Ottobre e Novembre nella sede provinciale di Confcommercio Imprese per l'Italia.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Questo servizio nasce dalla constatazione che, a seguito dell'emergenza epidemiologica generata dalla diffusione del Coronavirus, molte imprese si sono trovate a dover affrontare cambiamenti radicali in tempi estremamente brevi, sia per ciò che riguarda la gestione della salute e sicurezza in azienda, sia per ciò che concerne lo svolgimento del proprio lavoro. Confcommercio da anni eroga iniziative formative e servizi con l'obiettivo di sviluppare competenze tali da permettere agli imprenditori di essere preparati e competitivi in un mercato sempre più imprevedibile e questo progetto si inserisce in questa direzione. A supporto di tale impegno da sottolineare il prezioso contributo del Fondo Forte, che permette alle aziende di accedere gratuitamente ad ogni tipo di formazione.

Inoltre la Confcommercio Polesana da diversi mesi collabora con il progetto EDI Confcommercio per fornire, grazie all'iniziativa Solidarietà Digitale, un'analisi gratuita della presenza online delle aziende ed è partner di Confcommercio Venezia per la piattaforma VetrineOnline che mira a dare visibilità sul web alle piccole realtà locali. Specifico poi per bar, ristoranti, pizzerie è il software gratuito per le aziende associate della FIPE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA