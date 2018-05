Un nuovo software per il Sistema bibliotecario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROVINCIAROVIGO Oggi al Cur un corso di formazione per spiegare la trasformazione che si appresta a vivere il Sistema bibliotecario provinciale che cambia il proprio modo di fare rete, con una presenza ancora più forte e articolata in rete, attraverso un nuovo software che permetterà di creare una sorta di siti web con funzioni specifiche per i lettori e tutti quanti i frequentatori delle biblioteche.SOFTWAREL'appuntamento negli spazi del polo universitario di viale Porta Adige, in programma a partire dalle 9, è rivolto ai bibliotecari, ai...