Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Mentre vanno avanti le vaccinazioni, con oltre 2mila somministrazioni nella giornata di domenica, ieri sono emerse due sole 2 nuove positività e 8 guarigioni. Cifre che attestano la continua ritirata del virus e che vedono ormai solo 187 persone attualmente positive in provincia. Tuttavia, in un simile quadro, arriva un segnale che ricorda come mai debba essere sottovalutata la presenza del virus che ancora continua a persistere....