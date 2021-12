(F. Cam.) Un nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse verrà adottato a breve. Sostituirà il precedente valorizzando, spiega la Prefettura, l'attuazione di un sistema di allarme e di informazione a tutti gli enti competenti sul territorio. Questo il tema della riunione che si è tenuta in Prefettura in occasione della Giornata dedicata alle persone scomparse, istituita nel 2019. «È fondamentale rimarca il prefetto Clemente Di Nuzzo - accrescere il livello di sensibilità e di attenzione rispetto alle persone scomparse, garantendo l'integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e soccorso disponibili in ambito provinciale. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di allertamento e ricerca devono operare con tempestività e coordinati al fine di favorire il successo degli interventi». All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di forze dell'ordine, vigili del fuoco, del sistema di protezione civile provinciale e delle associazioni che operano a livello regionale. Dopo un ampio confronto sulle procedure, anche alla luce delle esperienze maturate sul territorio negli ultimi anni, sono state condivise le novità del nuovo piano, redatto sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 2012, che assegna al Prefetto il ruolo di raccordo a livello provinciale. La norma prevede infatti che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche e ne dia contestuale comunicazione al Prefetto, che, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, valuta l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, che possono svolgere un proficuo ruolo nella ricerca, e che, tempestivamente, coinvolge il Commissario straordinario per le persone scomparse e valuta tutte le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti.

