Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEROVIGO Da una donazione e dall'impegno di operatrici, volontari e persone con disabilità, è nato il nuovo giardino estivo del Diamante, la comunità per disabili in Commenda. Uno spazio per fare attività nella stagione più calda, dove gli ospiti possono stare insieme, svolgere i loro laboratori o rilassarsi all'aria aperta. Tutto grazie al contributo di una famiglia di Rovigo, che alcuni mesi fa si era rivolta alla comunità per...