Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Dopo quattro giorni Covid free, si interrompe la serie consecutiva di bollettini con lo zero nella casella dei nuovi contagi. Ieri, infatti, è emersa una positività. Un caso residuale che non muta il quadro generale, tanto che il valore medio dell'incidenza, calcolato come rapporto fra casi positivi emersi e persone testate negli ultimi sette giorni scende addirittura a 0,08%. Questo significa che il caso di positività...