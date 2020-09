IL FUTURO

ROVIGO Quest'anno, per la città, sarà un Natale diverso. Il nuovo volto del periodo più atteso dell'anno, dedicato a bambini e famiglie, non avrà solo un sapore differente per via dell'incognita della pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, manche per gli eventi che troveranno spazio in centro storico. Il manager del Distretto del commercio, Giacomo Pessa, è già al lavoro per ridisegnare l'evento più atteso dell'anno che coinvolgerà le tante attività economiche della città e l'intero centro in occasione delle festività natalizie.

La grande novità dell'edizione 2020 del Natale sarà l'abolizione delle 15 casette del mercatino di Natale presenti in piazza Vittorio Emanuele. Il manager ha spiegato che dato il poco successo che l'iniziativa ha avuto negli ultima anni in città, sentite anche associazioni di categoria e commercianti, si è deciso di dare un volto nuovo al Natale del centro storico.

L'OBIETTIVO

«Stiamo pensando - spiega Pessa - a tanti eventi dislocati nei diversi angoli della città, principalmente dedicate alle famiglie. L'idea è quella di organizzare iniziative con il coinvolgimento dei visitatori creando delle aree attrattive, sia in luoghi all'aperto che al chiuso. Stiamo lavorando sull'ipotesi di posizionare delle istallazioni statiche e dinamiche in modo da coinvolgere tutti coloro che arriveranno in città nel periodo natalizio».

PIANO IN FORMAZIONE

Il progetto del nuovo Natale, spiega il numero uno del Distretto, è ancora da delineare nei particolari, stiamo lavorando su delle linee da sviluppare insieme a tutti i partner del Distretto e con i commercianti. Dalla settimana prossima daremo il via a una serie di incontri relativi proprio al Natale, importante è giocare d'anticipo per la buona riuscita del Natale».

Da circa tre anni, a essere mandata in pensione era stata anche la classica slitta di Babbo Natale, dopo che le associazioni animaliste erano insorte contro lo sfruttamento dei cavalli, una polemica che aveva convinto le associazioni di categoria e il Comune a rinunciare al tour per la città con Babbo Natale. I mercatini di Natale, nelle ultime edizioni delle festività, non avevano avuto molto successo per il numero esiguo di casette, circa una quindicina, presenti in piazza. Durante i weekend molti rodigini preferivano raggiungere città come Verona, Ferrara, Merano e Bolzano.

«Non possiamo organizzare una brutta copia del mercatino di Bolzano - aveva detto il manager del commercio - Rovigo deve distinguersi con eventi originali in grado di coinvolgere in particolare i bambini e le famiglie, quello che cercheremo di fare con l'organizzazione del prossimo Natale».

Nel frattempo, si vocifera che il mercatino natalizio sfrattato dal centro storico sia pronto a sbarcare ad Adria. Secondo una prima previsione, le famiglie rodigine quest'anno, per via dell'emergenza, sceglieranno di restare in città, un po' come è successo nella prima parte dell'estate che ha visto un boom di presenze in centro. Anche il Natale in città quest'anno potrebbe contare un numero importante di presenze, una vetrina importante per negozi e attività del centro.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA